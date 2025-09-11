24 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateA fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice

A fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice

De Magda Dragu
A fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice
A fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice

Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, avertizează joi Ministerul Afacerilor Interne. S-a intervenit rapid, așa că accesul la site-ul fals a fost blocat. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

”Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, anunţă, joi, Ministerul de Interne.

Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

”Acest site este  construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială şi poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au mai transmis oficialii MAI.

Citeşte şi: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA