A fost clonat site-ul MAI pentru buletine electronice

Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, avertizează joi Ministerul Afacerilor Interne. S-a intervenit rapid, așa că accesul la site-ul fals a fost blocat. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro.

”Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, anunţă, joi, Ministerul de Interne.

Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

”Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială şi poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au mai transmis oficialii MAI.

Citeşte şi: Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei