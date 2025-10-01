APIA primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat la motorină – trimestrul III 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că, în perioada 1 – 31 octombrie 2025, pot fi depuse Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat aferent cantităților de motorină achiziționate și utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (1 iulie – 30 septembrie).

Unde se depun cererile

Documentele se depun la Centrele Județene APIA sau la APIA Municipiul București, de către administrator, reprezentant legal sau împuternicit, în județul unde a fost depusă cererea inițială de acord pentru finanțare.

Valoarea ajutorului

Ajutorul de stat se acordă sub forma rambursării diferenţei dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la lucrările mecanizate în agricultură, având o valoare unitară de 2,213 lei/litru.

Baza legală

Schema de ajutor de stat este reglementată de:

HG nr. 1174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 61/20.02.2025 , pentru modificarea și completarea HG nr. 1174/2014;

, pentru modificarea și completarea HG nr. 1174/2014; HG nr. 1228/08.12.2023 , pentru prelungirea aplicării prevederilor HG nr. 1174/2014;

, pentru prelungirea aplicării prevederilor HG nr. 1174/2014; OMADR nr. 1727/2015, pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare.

