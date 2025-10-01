Ajungem MARI Dolj prelungește înscrierile pentru voluntari: copiii instituționalizați au nevoie de prieteni până pe 10 octombrie

Programul Ajungem MARI Dolj, parte a celei mai mari inițiative educaționale pentru copiii instituționalizați din România, anunță prelungirea termenului de înscriere pentru voluntari până la 10 octombrie. Organizația are nevoie urgent de 15 voluntari pentru a fi alături de copiii din Craiova și Calafat.

„Nimeni nu merită să fie singur”

„Mai puțini voluntari înseamnă mai puține șanse pentru copiii și tinerii noștri la educație, la viitor, la o viață mai bună”, a transmis Iarina Taban, fondatoarea Ajungem MARI.

Ea subliniază că voluntariatul nu cere „super puteri”, ci doar disponibilitatea de a oferi 3 ore pe săptămână pentru a deveni coleg de teme și de joacă, prieten și sprijin pentru un copil care crește fără familie.

De ce este important sprijinul voluntarilor

Pentru copiii din sistemul de protecție, fiecare experiență – o excursie, un atelier creativ sau ajutorul la teme – poate fi o descoperire esențială. „Ajungem MARI este o experiență greu de descris în cuvinte. Simți că schimbi lumea cu pași mici”, a spus Cristina Dinu, voluntar.

Voluntarii oferă nu doar timp, ci și încurajare, încredere și sprijin emoțional. „Trebuie doar să fii acolo, să oferi un pic din ce ai. Bucuria pe care o primești la schimb nu ți-o poate lua nimeni”, mărturisește Cristi Teniță, voluntar Ajungem MARI.

Cum funcționează programul

Perioada voluntariatului: 1 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire.

1 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire. Durata implicării: 3 ore pe săptămână, față în față cu copiii.

3 ore pe săptămână, față în față cu copiii. Beneficiari: copii și tineri din centre de plasament, apartamente și case de tip familial, centre de zi sau de urgență.

copii și tineri din centre de plasament, apartamente și case de tip familial, centre de zi sau de urgență. Cine poate participa: persoane de la 16 ani în sus, fără limită superioară de vârstă.

Voluntarii beneficiază de traininguri de formare și ședințe de consiliere, pentru a fi pregătiți să răspundă nevoilor copiilor vulnerabili.

Cei interesați pot aplica până pe 10 octombrie 2025 pe site-ul oficial: 👉 ajungemmari.ro/devinovoluntar

