Evoluția economiei din primele 9 luni ale anului trecut, revizuită în creştere de INS

De Magda Dragu
Evoluția economiei din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, care a urcat cu 0,9% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, a fost revizută în creştere de Institutul Național de Statistică (INS), conform datelor provizorii (II) publicate vineri.

INS anunța pe 5 decembrie că economia României a urcat, în primele nouă luni din 2025, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce în trimestrul III din 2025 Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent, potrivit datelor provizorii (1).

Datele INS arată că Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei prețuri curente, mai mic cu 0,2% – în termeni reali – față de trimestrul precedent și în creștere cu 1,5% față de trimestrul III 2024, conform Agerpres.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, în creștere

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1.416,05 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,5% față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,7% față de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1.339,921 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,9% față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul III 2025 varianta provizorie (2), PIB a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 101,6% la 101,7%), iar dinamica VAB s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu varianta provizorie (1) (de la 101,7% la 101,8%).

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante

Potrivit INS, volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat o creștere a contribuției, de la +0,5% la +0,6% între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (109,2%); industria a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 101,2%); construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,8%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 112,1% la 112,2%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hotelurile și restaurantele, o creștere a contribuției la modificarea PIB, de la +0,1% la 0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,9%).

PIB-ul a urcat cu 0,9%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuției la creșterea PIB în trimestrul III 2025, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +0,1% la +0,5%, ca urmare a creșterii volumului său cu +0,6 puncte procentuale (de la 100,2% la 100,8%); cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,4 puncte procentuale (de la 102,7% la 106,1%); consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la +0,3% la -0,4%, ca urmare a scăderii volumului său cu -7,1 puncte procentuale (de la 103,2% la 96,1%); formarea brută de capital fix, de la +2,7% la +1,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu -3,3 puncte procentuale (de la 108,3% la 105,0%).

