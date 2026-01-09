Horațiu Potra află azi dacă rămâne după gratii

Procurorii cer prelungirea arestării preventive pentru Horațiu Potra și pentru fiul și nepotul său, Dorian şi Alexandru Potra. Acestora li se aduc acuzații grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia vor fi astăzi scoși din arest și aduși la Curtea de Apel București. Magistrații vor reanaliza dosarul și vor stabili dacă măsura arestului preventiv mai este valabilă pentru cei trei sau pot fi plasați sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar, conform digi24.ro.

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt în spatele gratiilor din 20 noiembrie

Decizia pe care o vor da astăzi judecătorii nu este definitivă. Cei trei o pot contesta în termen de 3 zile. Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt în spatele gratiilor din momentul în care au fost extrădați în România, în 20 noiembrie. De atunci sunt sub măsura arestului preventiv, în baza unui mandat european de arestare. Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

