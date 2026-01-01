Bulgaria a trecut, oficial, la Euro. Cât timp se mai poate folosi Leva

Este vremea schimbării la vecinii bulgari. De astăzi spun „Adio, leva, Bun venit euro!”. Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.

Nu toată lumea este de acord că Bulgaria este pregătită pentru această trecere. Vorbim totuşi despre una dintre cele mai sărace ţări ale Uniunii Europene, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor şi cu o salarizare sub media UE, chiar şi sub România. Între noi şi bulgari există o diferenţă de 300 de euro în ceea ce priveşte salariile minime.

Se încheie o etapă importantă din procesul de integrare al Bulgariei în Uniunea Europeană, un proces început în 2007, o dată cu noi. În 2020, Bulgaria a intrat şi în cadrul unui mecanism european prin care a fost monitorizată moneda bulgărească şi s-a dorit stabilizarea cursului valutar. Bulgaria devine astfel al 21-lea stat care intră în zona Euro.

