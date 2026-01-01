Românul mănâncă până nu mai poate! Spitalele din țară, pline ochi în noaptea dintre ani

Românii s-au distrat în noaptea de Revelion, însă unii dintre ei n-au mai ţinut cont de limite. Astfel, zeci de oameni au ajuns la spital din cauză că au mâncat sau au băut prea mult. De asemenea, în noaptea dintre ani, la Unităţile de Urgenţe din ţară s-au prezentat pacienţi care acuzau viroze sau oameni răniţi de petarde.

Noaptea de Revelion nu s-a terminat cu bine pentru sute de petrecăreţi, aceştia având nevoie de ajutorul serviciului de Ambulanţă, după ce au exagerat cu consumul de alcool sau mâncare.

„În noaptea dintre ani s-a muncit foarte mult la serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. 701 persoane au avut nevoie de Ambulanţă. Au fost şi 67 de persoane care au avut nevoie de ajutor când se aflau în loc public. Comparativ nu anul trecut, am constatat o creştere a numărului total de solicitări, cu 26%. Dacă ne raportăm la Ajunul Crăciunului, avem o creştere a solicitărilor cu 11%. Deci, a fost o noapte grea.

N-au lipsit problemele cardiace, cele respiratorii, agresiuni. Au fost şi 47 de persoane care au consumat mai mult alcool şi au avut nevoie de ambulanţă. Au fost 5 cazuri cu accidente din cauza petardelor”, a afirmat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, Alis Grasu, la Antena 3 CNN.

Citește și: Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Elveția: „Am fost profund întristat!“



