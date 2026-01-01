Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Elveția: „Am fost profund întristat!“

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.

Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

Reamintim că Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.

Citește și: Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar



