Top 10 venituri din Dolj. Cel mai mare salariu este de 83.000 de lei brut

După ce am prezentat în GdS cea mai mare pensie specială din judeţ (30.713 lei brut) şi cele mai mici venituri salariale (39.600 de oameni sunt plătiţi cu salariul minim), astăzi vom arăta care este cel mai mare salariu din judeţ.

GdS a solicitat la Inspecţia Muncii care sunt cele mai mari 10 salarii înregistrate în 2019. Adică Top 10 salarii din Dolj. Aceste salarii sunt trecute în Contractele individuale de muncă active, înregistrate în REVISAL. Deci pentru aceste salarii de top se plătesc taxe şi impozite către stat.



Inspecţia Muncii a prezentat salariile pe grupe şi pe coduri CAEN ale firmelor la care lucrează salariaţii.

Cineva… câştigă 10.222 de euro pe lună. Net

Potrivit datelor de la Inspecţi Muncii, primele trei salarii din judeţ se situează între 40.000 de lei şi 83.000 de lei brut. Ceea ce înseamnă că persoana cel mai bine plătită din judeţ câştigă 83.000 de lei brut. La un astfel de salariu uriaş, persoana titulară plăteşte la stat contribuţie la asigurările sociale, adică la pensii (CAS) de 20.715 lei pe lună. CAS reprezintă 25% din salariul brut.

De asemenea, persoana care are un salariu brut de 83.000 de lei achită lunar la stat contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 8.300 de lei pe lună. CASS reprezintă 10% din salariul de bază. Impozitul pe venit este de 5.395 de lei pe lună. În total, salariatul achită lunar la stat 34.445 de lei.

Impozitele şi taxele plătite lunar la stat de o singură persoană sunt echivalentul a 27 de salarii minime pe economie.



După ce plăteşte contribuţiile la stat şi impozitul pe venit, persoana cel mai bine plătită mai rămâne cu 48.555 de lei net. Adică, aproximativ 10.222 de euro pe lună. Acesta este salariul net.

Ce poţi face cu cel mai mare salariu?

În ce aţi investi banii, dacă aţi câştiga 48.555 de lei (10.222 de euro) net? Cu 10.222 de euro se poate cumpăra o maşină bună, second-hand, în fiecare lună. Din cei 48.555 de lei se pot plăti 38 de salarii minime pe economie. Suma poate reprezenta o treime din preţul unei garsoniere. Dacă presupunem că nu cheltuie nimic, în trei luni, beneficiarul celui mai mare salariu din judeţ îşi poate cumpăra o garsonieră. Câte una la fiecare trei luni. Sau îşi poate cumpăra un apartament cu două-trei camere, la fiecare şase-şapte luni.

Cu alte cuvinte, persoana care câştigă cel mai mare salariu are posibilitatea să achiziţioneze câte două apartamente pe an în Craiova. De asemenea, într-un an îşi poate achiziţiona o maşină de lux de ultimă generaţie. Desigur, poate fi vorba şi de alte investiţii, cum ar fi în valori mobiliare (acţiuni) sau în alte instrumente financiare. În acelaşi timp, persoana respectivă ar putea economisi destul de mult.



Conform Inspecţiei Muncii, persoana care încasează acest salariu este angajat la o firmă care are codul CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) din clasa „Informaţii şi comunicaţii”. Posesorul salariului ocupă funcţia de director de societate comercială. Nu este exclus ca persoana respectivă să fie chiar antreprenorul care deţine firma respectivă. Din motive de confidenţialitate nu se pot da numele celor care încaseză astfel de salarii.



În top 10 salarii din Dolj mai există un manager de proiect şi un programator, care lucrează la firme cu acelaşi cod CAEN „Informaţii şi comunicaţii”. Potrivit datelor solicitate de GdS de la Inspecţia Muncii, aceştia au salarii brute de la 40.000 de lei până aproape de 83.000 de lei.

Directori din comerţ şi prestări de servicii, cu salarii uriaşe

Pe lista celor din Top 10 salarii mai figurează trei persoane cu venituri brute cuprinse între 50.000 de lei şi 80.000 de lei. Salariul net al celor trei este cuprins între 29.250 de lei şi 46.800 de lei pe lună. Doi dintre cei trei activează la o firmă ce are un cod CAEN din clasa „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul”.

Un altul lucrează la firme din domeniul „Repararea autovehiculelor şi motocicletelor”. Funcţiile celor trei în firmele respective sunt de „director societate comercială” sau „director comercial”.

Unii directori din industria prelucrătoare, salarii uriaşe

Alte patru persoane din Dolj completează Top 10 salarii, cu venituri brute cuprinse între 40.000 şi 55.000 de lei. Salariul net al celor patru porneşte de la 23.400 de lei pe lună, până la 32.175 de lei.

Trei dintre aceştia deţin funcţii de director societate comercială, director de vânzări şi director economic. Cel de-al patrulea este administratorul unei societăţi comerciale. În cazul în care o persoană este doar administrator al unei firme, atunci are câştiguri din dividende, pe care le încasează pe un an întreg.