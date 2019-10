Exclusiv. Pensie specială record în Dolj: 30.713 lei brut

Pensionarul de lux care are pensia specială cea mai mare din judeţ este din Craiova. El a fost magistrat, potrivit datelor de la Casa Judeţeană de Pensii Dolj.

În Dolj sunt mii de persoane care trăiesc cu pensia minimă (indemnizaţia minimă) de 704 lei pe lună, asigurată prin lege. Conform datelor de la Casa Judeţeană de Pensii Dolj, în județ există aproximativ 39.000 de pensionari care încasează pensia minimă. Aceasta a crescut la 704 lei de la 1 septembrie, odată cu creşterea punctului de pensie. Până atunci a fost 640 de lei.

262 de persoane cu pensii speciale

În timp ce 39.000 de oameni sunt nevoiţi să se descurce cu 704 lei pe lună, pensionarii de lux încasează pensii uriaşe. Directoarea Casei Judeţene de Pensii (CJP) Dolj, Daniela Licu, a precizat la emisiunea „Economia Sudului“, de la Radio Sud, că în Dolj există 262 de persoane care încasează pensii speciale sau pensii de serviciu, cum li se mai spune. Pensionarilor de lux, precum şi veteranilor, văduvelor acestora şi foştilor refugiaţi li se asigură un buget lunar de pensii de 17 milioane de lei. Aceşti bani sunt pentru plata pensiilor speciale şi a sumelor cuvenite veteranilor şi celorlalte categorii de persoane care încasează indemnizaţii speciale de la stat. Acest buget este alocat lunar de la bugetul de stat. Pensiile speciale/de serviciu sunt prevăzute în acest buget.

Dând la o parte veteranii, deţinătorii pensiilor speciale încasează sume uriaşe lunar.

Cât încasează pensionarul de lux cu cea mai mare pensie specială

Întrebată de GdS, directoarea CJP Dolj a precizat la „Economia Sudului“ că cea mai mare pensie specială din Dolj este de, atenţie!, 30.713 lei brut. Tot ce ştim despre acest beneficiar de pensie specială uriaşă este faptul că a fost magistrat şi că a avut un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani. 25 de ani este stagiul minim de cotizare pentru magistraţi pentru a putea ieşi la pensie.

Daniela Licu a precizat că din pensia specială brută se plăteşte la stat impozit pe venit de 10%. Impozitul pe venit se datorează pentru suma ce depăşeşte 2.000 de lei, conform Codului fiscal. Un calcul matematic arată că pensionarul de lux al Doljului încasează lunar aproximativ 27.800 de lei.

Cu aceşti bani s-ar plăti 22 de salarii minime pe economie

GdS a mai efectuat câteva calcule comparative. Un singur posesor de pensie specială încasează 27.800 de lei într-o lună. În acelaşi timp, un angajat care munceşte cu normă întreagă şi este plătit cu salariul minim pleacă acasă cu 1.263 de lei net (2.080 de lei brut). Suma efectivă primită lunar de un singur pensionar de lux este echivalentă cu salariile încasate de 22 de angajaţi plătiţi cu salariul minim pe economie.

În plus, presupunem că ar exista un salariat în mediul privat cu un salariu brut de 30.713 lei. Exact cât pensia specială brută a pensionarului de lux. Doar că un angajat plăteşte la stat impozit şi contribuţii ce ajung la 45% din venitul brut. Potrivit calculelor realizate cu ajutorul www.calcul-salarii.ro, un angajat care are salariul brut de 30.713 lei, încasează efectiv doar 17.969 de lei. Restul de 12.748 de lei ajung la stat. Toţi aceşti bani trebuie să îi aibă angajatorul care plăteşte un astfel de salariu și să îi achite lunar la stat, pentru angajat. În plus, angajatorul ar trebui să mai suporte din banii lui Contribuţia asigurătorie pentru muncă (CAM), care în acest caz este de 691 de lei. Angajatorul suportă şi salariul angajatului, şi taxele către stat. În total, plăteşte 31.408 lei pe lună.

Din pensia specială uriaşă s-ar achita 40 de pensii minime

Revenind la pensia specială uriaşă din Dolj, în 2018, pensia specială cea mai mare era de 24.300 de lei net. Anul acesta a crescut. În 2019, raportul între pensionarul de lux şi cei cu pensia minimă este de 1:40. Adică, dintr-o pensie specială s-ar putea achita 40 de indemnizaţii minime. Concret, un astfel de calcul ne arată că din cei peste 27.800 de lei încasaţi de un singur pensionar de lux s-ar achita aproape 40 de pensii minime.

Cuantumul pensiei diferă de la o profesie la alta

Banii aferenţi pensiilor speciale se achită din bugetul de stat. Restul pensiilor persoanelor care au ieşit la limită de vârstă şi care au contribuit cât prevede legea sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale, adică din banii care se strâng în acel buget de la toţi angajaţii şi angajatorii din România care reţin şi achită la stat contribuţia de asigurări sociale (CAS).

Pensionarii „normali“ nu au privilegiile pensionarilor „speciali“. Cei din urmă, protejaţi de legi speciale, pot ieşi la pensie după 25 de ani vechime. Cuantumul pensiei diferă de la o profesie la alta. De la o profesie „specială“ la alta. Unii ies la pensie cu 80-85% din venitul înregistrat în ultimul an în care au lucrat. Lor nu li se aplică acel principiu al contributivităţii care se aplică la restul populaţiei. Pensionarii „normali“ contribuie chiar şi 35 de ani din salariul lor. În ultima perioadă au apărut discuţii în spaţiul public despre impozitarea pensiilor speciale, iar opinia publică solicită eliminarea acestor pensii. Emisiunea integrala poate fi ascultata mai jos.