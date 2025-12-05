Brahms & Beethoven – O seară a contrastelor la Craiova Muzicală, ediția 52

Festivalul Craiova Muzicală 2025 continuă pe 5 decembrie, de la ora 19:00, cu un program ce aduce în prim-plan două personalități definitorii ale muzicii universale: solemnitatea dramatică a lui Johannes Brahms și energia inconfundabilă a lui Ludwig van Beethoven.

Orchestra Filarmonicii „Oltenia”, condusă de maestrul Emir Nuhanović, îl are ca solist pe pianistul Leonard Mihale, un tânăr artist apreciat pentru tehnică, sensibilitate și maturitate interpretativă.

Brahms: dramatism, introspecție și monumentalitate

Concertul nr. 1 în Re minor de Johannes Brahms este una dintre cele mai personale și intense creații ale compozitorului. Scris într-o perioadă marcată de drama familiei Schumann, concertul îmbină lirismul interior cu forța arhitecturii simfonice.

Aici, pianul nu domină orchestra, ci devine partener într-un dialog tensionat și profund, în care fragilitatea interioară se transformă în expresie monumentală – o lucrare ce solicită atât virtuozitate, cât și profunzime emoțională.

Beethoven: vitalitate pură și „apoteoza dansului”

În contrapunct cu lumea brahmsiană, Simfonia a 7-a de Beethoven aduce o explozie de energie. Descrisă de Wagner drept „o apoteoză a dansului”, simfonia impresionează prin dinamism, ritm și forță.

De la mișcarea a doua – una dintre cele mai celebre și emoționante pagini beethoveniene – până la finalul impetuos, lucrarea pulsează de vitalitate și libertate, reprezentând una dintre cele mai entuziasmante creații ale compozitorului.

O seară intensă pentru publicul Festivalului Craiova Muzicală 2025

Întâlnirea dintre aceste două universuri – introspecția dramatică a lui Brahms și exuberanța ritmică a lui Beethoven – oferă melomanilor o experiență puternică, în spiritul festivalului care, la fiecare ediție, aduce în Craiova atmosfera marilor scene muzicale europene.

