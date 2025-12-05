Grupare de proxenetism și trafic de persoane destructurată la Drobeta-Turnu Severin

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au documentat activitatea infracțională a patru persoane. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetism. În cazul liderului grupului, un bărbat de 38 de ani, s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

În cursul anului 2024, în municipiul Drobeta-Turnu Severin, liderul grupului a coordonat o rețea prin care mai multe victime erau determinate să practice prostituția în Marea Britanie, în scopul obținerii de foloase materiale. Membrii grupului aveau roluri bine determinate:

asigurau transportul,

identificarea locațiilor de cazare,

postarea anunțurilor,

colectarea banilor obținuți din activitatea infracțională. Liderul era destinatarul final al sumelor de bani.

Investigațiile au mai relevat că liderul grupului, prin interpuși, ar fi transportat și adăpostit pe teritoriul Angliei o persoană vătămată, pe care ar fi constrâns-o psihic să continue practicarea prostituției.

În urma a 12 percheziții domiciliare desfășurate la 4 decembrie 2025, polițiștii au ridicat înscrisuri, carduri bancare ale victimelor și alte mijloace de probă.

Tot în aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea a două persoane, un bărbat și o femeie, și măsura controlului judiciar pentru ceilalți doi bărbați. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a emis ulterior mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru persoanele reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul:

polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și București – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane,

Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov,

jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.

