Prezență record la alegerile din Ungaria

Pare că se confirmă scenariul conform căruia participarea va fi mai mare decât la alegerile anterioare, odată cu apariția primelor date oficiale. Asta, în teorie, ar putea fi în favoarea Partidului Tisza.

Conform celor mai recente date ale Biroului Electoral Național, până la ora 07:00, 3,46% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne.

2026: 3,46%

2022: 1,82%,

2018: 2,24%,

2014: 1,64%.

Acest lucru înseamnă 260.556 de cetățeni cu drept de vot, atâția au votat până la ora șapte dimineața.

Mai multe prognoze estimează o participare de 89%, ceea ce se apropie deja de nivelul țărilor europene care aplică votul obligatoriu.

În ceea ce privește procentele, cei mai mulți (3,97%) au votat în zona Pest, iar cei mai puțini în zona Borsod-Abaúj-Zemplén (2,75%), conform stiripesurse.ro.

Viktor Orbán și-a exprimat votul

Premierul Viktor Orbán a fost întâmpinat de o mulțime imensă după ce și-a exprimat votul, conform Economx. Șeful guvernului ungar a fost luat la întrebări nu doar de jurnaliști, ci și de cetățeni.

Printre altele, a trebuit să răspundă la întrebarea după ce rezultat va demisiona din funcția de președinte al Fidesz. La această întrebare, el a răspuns că se va întoarce după alegeri, dar că se simte tânăr.

A vorbit și despre faptul că sistemul electoral maghiar este cel mai sigur. În opinia sa, ar fi trebuit să se reacționeze mai rapid la dificultățile economice. A spus că trebuie să-și respecte adversarul, Péter Magyar.