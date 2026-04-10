Sistemul EES, operațional în toată Uniunea Europeană. Dispare ștampilarea pașapoartelor

Sistemul Entry/Exit ( EES) a devenit operaţional integral la nivelul întregii Uniuni Europene începând de vineri, 10 aprilie, anunţă Poliţia de Frontieră, care precizează că a fost eliminată ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulaţie existente.

În România, sistemul, care se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, a devenit operaţional la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei externe din data de 2 martie.

Implementarea acestuia a fost realizată etapizat, începând cu luna octombrie 2025, iar din 2 martie 2026.

„Sistemul se aplică cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează şederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. EES înregistrează electronic datele de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi biometrice – imagine facială şi amprente digitale – şi calculează automat durata şederii legale”, explică Poliţia de Frontieră.

La prima trecere a frontierei sunt colectate datele biometrice necesare creării unui profil individual, urmând ca la călătoriile ulterioare verificarea să se realizeze doar în baza unui element biometric (amprentele sau imaginea facială), contribuind la reducerea timpilor de aşteptare. Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani, persoanele pentru care acest proces nu este posibil, precum şi titularii de permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre ale Uniunii Europene.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale de intrare, accesul este permis şi înregistrat electronic, iar persoanele sunt informate cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi comunicat. Datele colectate sunt stocate pentru perioade limitate, în conformitate cu legislaţia europeană privind protecţia datelor, iar persoanele vizate beneficiază de drepturi privind accesul, rectificarea şi ştergerea acestora.

Odată cu implementarea sistemului la nivel european, a fost eliminată ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a fi afectate drepturile de circulaţie existente. Implementarea completă a Sistemului Entry/Exit contribuie la eficientizarea controalelor la frontieră, îmbunătăţirea experienţei călătorilor şi consolidarea capacităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere. Totodată, acest demers întăreşte rolul României în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, în cooperare cu partenerii instituţionali europeni şi naţionali.

