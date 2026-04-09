Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete. În felul acesta a oficializat schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

Nicușor Dan a validat aproape toate propunerile venite de la Ministerul Justitiei, la nici 24 de ore de când le-a primit. Este vorba despre conducerea Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție și a DIICOT, funcții-cheie în sistemul de justiție.

Președintele a validat echipa propusă de ministrul Justiției, în condițiile în care procedura din Consiliul Superior al Magistraturii a fost marcată de blocaje și de lipsa unor avize clare în unele cazuri, potrivit stirileprotv.ro

Astfel, Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac – procuror general, Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT. Preşedintele a respins afirmaţiile conform cărora ”numirile sunt ale PSD”.

”Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor pentru că românii văd corupţie – şi mare corupţie, şi corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală”, a declarat Nicuşor Dan.

Cristina Chiriac va conduce Parchetul General, deși a primit aviz negativ din partea CSM

Cristina Chiriac va conduce Parchetul General, deși a primit aviz negativ din partea CSM. În același timp, Marius Voineag și Alex Florența au fost numiți în funcții de conducere fără un aviz clar al Consiliului, după mai multe runde de vot fără majoritate.

Singura propunere respinsă a fost cea a lui Gill-Julien Grigore Iacobici. Președintele a răspuns criticilor din spațiul public și a subliniat că își asumă decizia.

Nicușor Dan: „Dacă eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat. Dar dacă formatorii de opinie greșesc, pe ei cine îi penalizează?” Noii șefi ai parchetelor ar urma să își preia atribuțiile săptămâna viitoare.

