Polițiștii din Gorj, la datorie de Paşte

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj vor fi la datorie, în perioada 10 – 13 aprilie 2026, astfel încât Sărbătorile Pascale să fie celebrate în siguranță.

Poliţiştii vor acţiona şi în sistem integrat, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru prevenirea și combaterea oricărui tip de faptă antisocială, în special în zona lăcașurilor de cult.

Totodată, echipajele de poliţie rutieră vor fi prezente pe principalele artere rutiere din județul Gorj, pentru fluidizarea traficului, prevenirea producerii unor evenimente nedorite şi creșterea gradului de siguranță rutieră.

„Pentru a vă bucura în linişte de perioada care urmează, vă recomandăm să manifestaţi grijă pentru banii şi bunurile proprii atunci când vă aflaţi în spaţii aglomerate, pentru a nu deveni ţinta hoţilor de buzunare!

Dacă vă deplasaţi după lăsarea întunericului, evitaţi zonele izolate sau neiluminate şi purtarea ostentativă a bijuteriilor!

Dacă părăsiţi locuinţele în această perioadă, asiguraţi-vă că aţi încuiat bine uşile şi ferestrele, iar dacă locuiţi la curte, manifestaţi atenţie şi la anexele gospodăreşti“, potrivit IPJ Gorj.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice, să reducă viteza de deplasare în zonele cu circulaţie intensă, să circule cu prudenţă sporită în momentul când trec pe lângă grupuri de pietoni, să nu oprească autovehiculele în apropierea lăcaşelor de cult şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

Pietonilor le recomandăm să circule pe trotuare, să traverseze strada numai prin locurile special amenajate trecerii pietonilor, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu staţioneze pe partea carosabilă.

În caz de nevoie sau dacă aţi asistat ori aveţi cunoştinţă despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelaţi cu încredere la cel mai apropiat poliţist, ori sunaţi la 112 – Apelul Unic de Urgenţă!

