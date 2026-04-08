Realitatea Plus poate emite în continuare! Curtea de Apel București a suspendat temporar decizia CNA

Curtea de Apel București a decis miercuri după-amiază să suspende aplicarea deciziei CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus. Decizia nu este definitivă, dar este executorie, astfel că televiziunea poate continua să emită până la o sentință finală, informează Hotnews.

Acesta este unul din cele două procese deschise de Realitatea Plus. În primul a cerut anularea deciziei CNA, iar în cel în care s-a pronunțat astăzi Curtea de Apel a cerut suspendarea deciziei până când se judecă procesul privind anularea.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile.

Procesele deschise de Realitatea Plus

Marți, 7 aprilie, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Decizia a fost mențiună în ședința de miercuri.

După ce CNA a retras licența Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024, avocații televiziunii au deschis două procese: unul în care cer anularea deciziei și unul în care cer suspendarea ei până când instanța se va pronunța definitiv în primul proces. În cel de-al doilea caz s-au pronunțat astăzi Curtea de Apel București.

„Este vorba despre o cerere de suspendare a actului administrativ și o cerere de anulare a actului administrativ. Anularea actului administrativ se va judeca probabil la un termen următor, însă cu prioritate și de urgență se va judeca suspendarea. Așteptăm să primim termene. Nu știu când se va întâmpla, azi, mâine, poimâine. Cred că până vineri vom primi termen pentru suspendare”, a declarat Ioan Georgescu, avocatul Realitatea Plus.

În lipsa deciziei de azi dată de Curtea de Apel București, Realitatea Plus era obligată să oprească emisia imediat ce CNA transmita oficial informarea de suspendare.

Deţinătoarea licenţei audiovizuale pentru Realitatea Plus este societatea PHG MEDIA-INVEST SRL, al cărei asociat unic este Daniela Madi Păcuraru, soția omului de afaceri Maricel Păcuraru.

