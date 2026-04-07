Ce spune Nicușor Dan despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că a fost o discuţie la nivelul miniştrilor Apărării şi de Externe şi continuă discuţiile tehnice. Șeful statului a arătat că acţiunile statelor care fac parte din coaliţia „care este dedicată acestei probleme” vor avea loc doar în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Timişoara, despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz. „Pentru moment, s-a constituit o coaliţie, să-i spunem, care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliţie. Pentru moment, a fost o discuţie la nivelul miniştrilor Apărării, o discuţie la nivelul miniştrilor de Externe. Continuă discuţiile tehnice”, a răspuns şeful statului, conform digi24.ro

„Fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente“

Nicuşor Dan a menţionat că ceea ce este important e că „acţiunile pe care această coaliţie le va face, nu le va face decât în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului”. „Nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict şi doar de chestiuni tehnice”, a subliniat preşedintele.

Șeful statului a mai arătat că „noi avem o experienţă, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parţial s-a desfăşurat şi pe mare, de deminare”. „Ştiţi că avem un program comun cu Bulgaria şi cu Turcia de deminare şi asta poate să fie interesant”, a mai spus Nicuşor Dan.