SUA le cer ambasadelor să folosească platforma X a lui Musk pentru a combate „propaganda antiamericană”

Statele Unite au cerut tuturor ambasadelor şi consulatelor americane din lume să lanseze campanii coordonate împotriva propagandei străine şi susţin utilizarea platformei X, deţinută de Elon Musk, ca instrument „inovator” pentru acest scop, scrie news.ro.

Documentul, semnat luni de secretarul de stat Marco Rubio şi obţinut de The Guardian, sugerează de asemenea ca ambasadele şi consulatele să colaboreze cu unitatea de operaţiuni psihologice a armatei americane pentru a combate problema dezinformării. Acesta stabileşte un set amplu de instrucţiuni privind modul în care personalul diplomatic ar trebui să reacţioneze la ceea ce descrie drept eforturi coordonate externe menite să submineze interesele americane în străinătate.

Documentul le cere ambasadelor şi consulatelor să urmărească cinci obiective principale: combaterea mesajelor ostile, extinderea accesului la informaţie, expunerea comportamentului adversarilor, promovarea vocilor locale care susţin interesele americane şi promovarea a ceea ce numeşte „spunerea poveştii Americii”.

Sua cere influenceri și se plânge de diviziune între aliați, dar ea a făcut praf relațiile de prietenie

Ambasadelor li se cere să recruteze influenceri locali, academicieni şi lideri comunitari din străinătate pentru a transmite mesaje de contra-propagandă.

„Aceste campanii încearcă să culpabilizeze Statele Unite, să semene diviziune între aliaţi, să promoveze viziuni alternative asupra lumii, contrare intereselor americane, şi chiar să submineze interesele economice şi libertăţile politice ale SUA”, se arată în document, potrivit căruia astfel de campanii ”reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale a SUA şi alimentează ostilitatea faţă de interesele americane.”

De asemenea, documentul cere misiunilor diplomatice să îşi coordoneze activitatea cu „operaţiunile psihologice ale Departamentului Apărării” – unitatea militară cunoscută sub numele de MISO (Military Information Support Operations), anterior PsyOp, care face parte din Pentagon.

Documentul menţionează în mod explicit şi susţine platforma X a lui Elon Musk – în special funcţia Community Notes – ca un instrument „inovator” şi „bazat pe contribuţia utilizatorilor” pentru combaterea dezinformării în „contracararea operaţiunilor de propagandă antiamericană, fără a compromite libertatea de exprimare sau confidenţialitatea”.