Zelenski propune Rusiei un armistiţiu energetic în Războiul din Ucraina

De Magda Dragu
Ca răspuns la criza declanşată de Războiul din Orientul Mijlociu, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui ţară şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile împotriva instalaţiilor petroliere ruseşti, propune luni un armistiţiu energetic Moscovei, relatează AFP.

Ucraina a primit recent ”semnale de la anumiţi parteneri ai noştri” care ne cer să ne ”reducem atacurile împotriva sectorului petrolier” rus, declară Zelenski unor jurnalişti, inclusiv de la AFP.

”Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este pregătită să nu mai lovească sectorul energetic ucrainean, noi nu vom lovi sectorul lor energetic în răspuns”, a adăugat el.

