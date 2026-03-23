„Fiecare zi îmi curbează coloana…" – strigătul de ajutor al unei adolescente de 15 ani

De Mariana BUTNARIU
Erika are nevoie urgent de o operație de 35.000 € pentru a putea trăi fără durere
Erika Maria Stingaciu, o adolescentă de 15 ani, duce o luptă grea cu o afecțiune severă – scolioză dorsolombară progresivă, care îi afectează zilnic postura, sănătatea și viața.

De la o copilărie normală la o luptă zilnică

Totul a început în 2024, când un control medical aparent banal a scos la iveală o problemă serioasă. De atunci, Erika:

  • a urmat zilnic kinetoterapie,
  • a purtat un corset rigid tip Cheneau 23 de ore din 24,
  • a trecut prin numeroase consultații și investigații.

Cu toate acestea, boala a continuat să evolueze.

„Operația este șansa mea…”

În februarie 2026, medicii au confirmat că situația s-a agravat și că singura soluție este intervenția chirurgicală.

„Îmi doresc doar să pot merge la școală fără durere și fără teamă… să fiu ca ceilalți copii.” – spune Erika

O intervenție vitală, dar prea costisitoare

Operația urmează să fie realizată într-o clinică din București, însă costul – 35.000 de euro – este mult peste posibilitățile familiei.

Asociația Salvează o inimă atrage atenția că:

  • fiecare lună de întârziere agravează ireversibil boala,
  • intervenția nu este doar necesară, ci urgentă.

Cum o poți ajuta

👉 Poți dona direct aici:
https://salveazaoinima.ro/erika-stingaciu/

💳 Donații bancare:

  • RON: RO94RNCB0041182104010001
  • EURO: RO67RNCB0041182104010002
  • Beneficiar: Asociația „Salvează o inimă”
  • Mențiune: ERIKA STINGACIU

Erika continuă să lupte, dar fără această operație, durerea și deformarea coloanei vor continua să se agraveze.

Solidaritatea poate face diferența între o viață limitată și una normală.

