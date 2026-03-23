„Fiecare zi îmi curbează coloana…” – strigătul de ajutor al unei adolescente de 15 ani

Erika Maria Stingaciu, o adolescentă de 15 ani, duce o luptă grea cu o afecțiune severă – scolioză dorsolombară progresivă, care îi afectează zilnic postura, sănătatea și viața.
De la o copilărie normală la o luptă zilnică
Totul a început în 2024, când un control medical aparent banal a scos la iveală o problemă serioasă. De atunci, Erika:
- a urmat zilnic kinetoterapie,
- a purtat un corset rigid tip Cheneau 23 de ore din 24,
- a trecut prin numeroase consultații și investigații.
Cu toate acestea, boala a continuat să evolueze.
„Operația este șansa mea…”
În februarie 2026, medicii au confirmat că situația s-a agravat și că singura soluție este intervenția chirurgicală.
„Îmi doresc doar să pot merge la școală fără durere și fără teamă… să fiu ca ceilalți copii.” – spune Erika
O intervenție vitală, dar prea costisitoare
Operația urmează să fie realizată într-o clinică din București, însă costul – 35.000 de euro – este mult peste posibilitățile familiei.
Asociația Salvează o inimă atrage atenția că:
- fiecare lună de întârziere agravează ireversibil boala,
- intervenția nu este doar necesară, ci urgentă.
Cum o poți ajuta
👉 Poți dona direct aici:
https://salveazaoinima.ro/erika-stingaciu/
💳 Donații bancare:
- RON: RO94RNCB0041182104010001
- EURO: RO67RNCB0041182104010002
- Beneficiar: Asociația „Salvează o inimă”
- Mențiune: ERIKA STINGACIU
Erika continuă să lupte, dar fără această operație, durerea și deformarea coloanei vor continua să se agraveze.
❗ Solidaritatea poate face diferența între o viață limitată și una normală.
Citește și: (VIDEO) „Vrăjitoare” reținute după ce au înșelat o femeie din Craiova cu promisiuni oculte