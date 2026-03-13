13.3 C
Româncă arestată în Germania după ce și-a înjunghiat o colegă cu care s-a certat la cules de praz

De Daniela Moise

O româncă de 27 de ani a fost arestată de polițiștii din Krefeld, Renania de Nord-Westfalia, Germania, pentru tentativă de omor din culpă, după ce și-ar fi înjunghiat o colegă, tot româncă, la ferma la care lucrau.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, 11 martie. Între cele două a izbucnit o ceartă în timp ce lucrau la o fermă din Nettetal, lângă granița cu Olanda.

Una dintre româncea fost lovită de cealaltă, care apoi ar fi aruncat și cu praz în ea. Femeia lovită a atacat-o pe cealaltă cu un cuțit de recoltare și i-ar fi înfipt lama în partea superioară a corpului cel puțin o dată.

Paramedicii au ajuns imediat la fața locului. Salvatorii au găsit-o pe victimă într-o baltă de sânge. După ce a trecut printr-o operație de urgență, femeia se afla tot în stare critică, dar starea ei s-a stabilizat a doua zi.

Motivul atacului nu este clar. Cele două femei au fost în trecut prietene. Ele locuiau împreună în barăci la ferma de legume din regiunea Rinului de Jos.

Agresoarea a fost plasată joi în arest preventiv sub acuzația de tentativă de omor din culpă.

Instanța a fost de părere că există riscul ca românca să fugă, pentru că acasă o așteaptă un copil de un an.

