183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti

Ministerul de Externe a anunţat revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha.

Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetăţeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.

”În continuarea demersurilor de sprijinire a revenirii în ţară în siguranţă a cetăţenilor români afectaţi de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, la data de 8 martie va ateriza la Bucureşti un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetăţeni români”, anunţă, duminică după-amiază, Ministerul de Externe. Sursa citată a precizat că cetăţenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune.

Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha.

”Convoiul a fost preluat la graniţa cu Arabia Saudită de către o echipă a Ambasadei României la Riad pentru procedurile de trecere a frontierei şi obţinerea accelerată a vizei, pentru cazurile care au necesitat acest lucru. Totodată, echipa Ambasadei României la Riad a asigurat asistenţa grupului pe aeroport şi facilitarea procedurii de îmbarcare în aeronavă”, a mai transmis MAE.

1.500 de români au părăsit regiunea până acum

Potrivit instituţiei citate, transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetăţeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.

”În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naţionale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluţiile planificate. În acest sens, au fost transferaţi şi 6 cetăţeni ai altor state, alături de cetăţeni români. MAE mulţumeşte ministerelor de externe din Regatul Arabiei Saudite şi Qatar pentru buna colaborare în organizarea acestui zbor de repatriere asistată”, a mai transmis ministerul.

Până la acest moment, din evidenţele MAE, numărul românilor care au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare prin Mecanismul european de protecţie civilă sau zboruri facilitate de MAE este de aproximativ 1.500 de persoane. În perioada următoare este planificat un număr crescut de zboruri comerciale pe culoarele de zbor dedicate României precum si zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile. MAE are în atenţie, din înscrierile cetăţenilor, 400 de astfel de cazuri. ”MAE reiterează recomandarea ca cei care au varianta pentru zboruri comerciale să opteze pentru acest plan de întoarcere în ţară”, arată oficialii MAE.