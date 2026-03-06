Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și consulul României la Dubai, denunțați la DNA în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, au fost denunțați la Direcția Națională Anticorupție (DNA) de avocatul Tudor Dobrescu. Aceștia sunt acuzați că ar fi lăsat-o de izbeliște pe fiica minoră a fostului premier Victor Ponta, interzicându-i accesul în zborul de salvare din rațiuni de „imagine politică”.

„Instigare la rele tratamente asupra unui minor”

Conform plângerii depuse la DNA de Dobrescu, Oana Țoiu este acuzată de instigare la abuz în serviciu și rele tratamente aplicate minorului (art. 197 Cod Penal). Documentul susține că ministrul l-ar fi sunat personal pe consul pentru a opri îmbarcarea fetei, deși aceasta fusese deja chemată la consulat și inclusă pe listele oficiale de evacuare.

„Ministrul de Externe, Toiu Oana, l-ar fi sunat personal pe consulul din Dubai, Viorel Riceard Badea, pentru a interzice îmbarcarea minorei, motivând că prezența acesteia ar reprezenta o vulnerabilitate de imagine politică. […] O operațiune umanitară a fost transformată într-un instrument de răzbunare împotriva unui adversar politic”, se arată în motivarea plângerii, potrivit Gândul.

Abandonată în zona de conflict „pentru imagine”

Acuzațiile sunt extrem de grave: minora, elevă în clasa a XII-a, ar fi fost dată jos din autocarul care transporta grupurile de elevi spre Oman, fiind lăsată singură la consulat, într-o zonă de risc. Plângerea subliniază că aeronava de salvare nu era plină, existând locuri disponibile care au rămas neocupate.

„Consulul a exclus victima din zborul de repatriere după ce o chemase inițial, refuzând să îi acorde asistența necesară. […] Această conduită materializează elementele constitutive ale infracțiunii privind aplicarea unor tratamente crude sau degradante asupra unui minor, motivate de interese electorale”, menționează sursa citată.

Presiuni și amenințări la Consulat

Denunțul către DNA invocă și faptul că angajații consulatului ar fi fost amenințați cu concedierea dacă ar fi permis îmbarcarea fiicei lui Ponta. Faptele sunt descrise ca o încălcare brutală a Mecanismului European de Protecție Civilă, care prioritizează minorii neînsoțiți în zonele de război.

