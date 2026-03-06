O femeie imobilizată la pat a murit în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său

O femeie de 77 de ani, imobilizată la pat, a fost găsită moartă după ce un incendiu puternic a izbucnit, vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamţ. De asemenea, o femeie care s-a intoxicat cu fum a fost transportată la spital.

Pompierii ISU Neamţ au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuinţe de pe strada 1 Decembrie 1918 din Piatra Neamţ.

„La sosirea forţelor de intervenţie, casa scării era inundată cu fum, iar incendiul se manifesta în interiorul unui apartament de la primul etaj. Din păcate, în interiorul unei camere a apartamentului pompierii au găsit o femeie de 77 de ani fără semne vitale”, a transmis ISU.

Conform matorilor, femeia era imobilizată la pat și nu a avut nicio șansă să se salveze din calea flăcărilor izbucnite de la un cablu de curent electric defect.

În urma incendiului au ars un pat şi materiale textile şi s-au deteriorat alte bunuri din interiorul camerei, precum obiecte de mobilier, tâmplăria din lemn de la fereastră.

O femeie a fost transportată la spital după ce s-a intoxicat cu fum

Până la sosirea forţelor de intervenţie, din bloc s-au evacuat 17 persoane.

Din apartamentul vecin, pompierii au evacuat o femeie şi doi copii. Cele trei persoane au fost preluate de echipajul SMURD pentru a le acorda îngrijiri medicale. Ulterior, femeia în vârstă de 49 de ani, cu uşoare intoxicaţii cu fum, a fost transportată la spital de către echipajul SMURD.

Totodată, pompierii au evacuat încă şapte adulţi.

O altă femeie, de 56 de ani, cu atac de panică si uşoare intoxicaţii cu fum, a fost asistată de echipajul SMURD TIM, ulterior refuzând transportul la spital.

Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de efectul termic al curentului electric, au transmis pompierii.

Citește și: O fetiță și un bărbat, răniți într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR