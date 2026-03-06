O fetiță și un bărbat, răniți într-un accident în care au fost implicate două autoturisme și un TIR

O fetiță de 8 ani și un bărbat de 47 de ani au fost răniți vineri în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un TIR, pe DN 1, în locallitatea siiană Hula Bradului.



În timp ce conducea un autoturism pe DN 1, la km 290, pe direcția Sibiu-Brașov, un bărbat de 32 de ani, din Avrig, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un sibian de 47 de ani, care a fost proiectat într-o autoutilitară, condusă din sens opus de către un bărbat de 53 de ani, din județul Hunedoara.



În urma accidentului, o fetiță de 8 ani a fost transportată la Spitalul Clinic de Pediatrie, cu traumatism cranio-facial și traumatism abdominal. Șoferul de 47 de ani, rănit și el, a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu traumatism abdominal și facial.



Hula Bradului este unul din locurile în care au loc cele mai multe accidente rutiere din județul Sibiu.

