Fostul șef al Vămii Constanța Sud, arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată

De Daniela Moise

Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale), informează Agerpres.

În schimb, tribunalul a respins cererea DNA de arestare a lui Christian Gudu, fost adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, acesta fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

„În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți. Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri“, a informat DNA vineri într-un comunicat de presă.

Conform DNA, Lică-Octavian Parfenie ar fi fost sprijinit în două dintre situații de Christian Gudu.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

