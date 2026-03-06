Nicușor Dan, despre numirile în Justiție: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma

Președintele Nicușor Dan a ieșit în această seară să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiție, el transmițându-le că își va asuma numirile pe care le va semna. „Veți vedea rezultatele probabil în șase luni”, a mai spus șeful statului.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu”, a spus șeful statului, care a mers în mijlocul protestatarilor de la Cotroceni.

„Am de o sută de ori mai multe informații decât aveți dumneavoastră”, a mai spus șeful statului.

„Veți vedea rezultatele acestor numiri probabil în șase luni de la momentul în care vor fi numiți, pentru că oamenii ăștia trebuie să vină, să cunoască instituția și să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu șefii acestor instituții”, a completat Nicușor Dan.

Nicușor Dan le-a mai spus protestatarilor, despre referendumul pe care l-a anunțat în justiție, că „se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidențialitatea, pentru că a fost o cerință a magistraților și pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poată să fie contestat, adică, cineva să ne acuze că am pus voturi de la unul sau de la altul”.

Citește și: O femeie a fost reţinută după ce şi-a bătut soţul de mai multe ori și a refuzat să poarte brățară de monitorizare