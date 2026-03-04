Cine e Mojtaba Khamenei care ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului

Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei, drept următorul lider al Republicii Islamice, potrivit Iran International, care a citat surse familiare cu decizia și a dezvăluit că votul a avut loc sub presiunea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Khamenei a fost ales drept candidat principal în două reuniuni ale Adunării Experților din Iran, un grup puternic de 88 de clerici de rang înalt, au declarat oficiali iranieni pentru The New York Times.

Decizia a fost luată sub presiunea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), potrivit Iran International, un canal de știri în limba persană, conform ziare.com.

Datoria clericilor este de a numi și supraveghea liderul suprem

Conform constituției iraniene, datoria clericilor este de a numi și supraveghea liderul suprem. Aceasta este a doua oară în istoria Iranului când vor organiza alegeri cu ușile închise.

Cu ocazia precedentă, în 1989, l-au ales pe ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă într-un atac aerian israelian susținut de SUA. În atac au murit și soția lui Mojtaba Khamenei și mama acestuia, a declarat guvernul iranian.

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este un cleric conservator intransigent

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este un cleric conservator intransigent și un cercetător cu legături cu IRGC. A evitat lumina reflectoarelor cea mai mare parte a vieții sale, dar se crede că a exercitat puterea din culise. Nu a deținut niciodată oficial o funcție publică, ceea ce analiștii consideră un obstacol în calea alegerii sale ca nou ayatollah.

Numirea sa ar fi echivalentă cu a flutura un steag roșu în fața oponenților și criticilor regimului. Khamenei făcuse public cunoscut faptul că se opunea domniei ereditare, cu conotațiile acesteia de monarhie și domniei șahului detronat.

Citeşte şi: Spania: Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander