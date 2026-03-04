Spania: Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander

O pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale. Cinci persoane au murit şi alta este dispărută.

Șapte tineri, din același grup de turiști, se aflau pe podul din lemn când acesta s-a rupt și toți au căzut între stânci. Doi dintre ei au fost luați de apa mării și au fost găsiți la 25 de metri de uscat. Un alt tânăr este dat dispărut și este căutat inclusiv cu drone.

„Echipele de căutare continuă să lucreze pentru a găsi persoana dispărută”, a scris pe X primarul oraşului Santander, Gema Igual, care a deplâns moartea a „cinci tineri” după prăbuşirea acestei pasarele din lemn, relatează AFP, potrivit Agerpres.

🔴 ÚLTIMA HORA | Gema Igual, alcaldesa de Santander, confirma el fallecimiento de 4 personas al romperse una pasarela en la playa de El Bocal en Santander. Además hay dos personas en búsqueda en estos momentos.#Canal24Horas

▶️ https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/LNJkiuyILY — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 3, 2026

Singurul supraviețuitor a fost transportat la spital în stare de hipotermie și rămâne internat. Victimele, un „grup de şapte tineri care veniseră să se bucure de natură”, se aflau „pe o pasarelă din lemn care leagă două mici faleze” când aceasta „s-a prăbuşit”, declarase anterior primarul oraşului Santander presei, descriind incidentul drept o „mare tragedie”.

Serviciul naţional de salvare maritimă, Salvamento Maritimo, a indicat mai devreme în cursul zilei că au fost „recuperate trupurile a patru persoane decedate”, într-un mesaj pe X. Unităţi maritime şi aeriene, poliţia şi pompierii participă la operaţiunea de salvare.

