CFR Călători anunță o întrerupere temporară a platformei sale de vânzare online a biletelor

CFR Călători anunță, în plin sezon al deplasărilor interne, o întrerupere temporară a platformei sale de vânzare online a biletelor. Măsura îi va afecta pe cei care intenționează să își cumpere legitimații de călătorie în noaptea de 4 spre 5 martie 2026.

Compania precizează că oprirea aplicației este necesară pentru efectuarea unor intervenții tehnice esențiale la infrastructura informatică. Potrivit informațiilor transmise public, sistemul nu va fi disponibil între orele 22:00 și 03:00. Intervalul a fost ales pentru a limita impactul asupra fluxului obișnuit de achiziții.

Notificare transmisă de SC Informatică Feroviară SA

Decizia vine după o notificare transmisă de SC Informatică Feroviară SA, compania responsabilă de suportul tehnologic al sistemelor feroviare. În comunicat, CFR Călători arată: „Urmare notificării SC Informatică Feroviară SA privind efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale privind asigurarea conectivității și funcționării optime a rețelei ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00”.

Întreruperea nu afectează valabilitatea biletelor deja cumpărate

Compania subliniază că întreruperea nu afectează valabilitatea biletelor deja cumpărate. „Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data și intervalul orar menționat mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026”, potrivit CFR.

Așadar, cei care au deja bilete pentru trenurile care circulă în acel interval le pot utiliza fără probleme, cu condiția să le fi salvat sau descărcat înainte de ora anunțată. Documentul poate fi prezentat fie pe telefon, fie în format tipărit.

În ceea ce privește modificările sau anulările, compania atrage atenția că acestea nu vor putea fi operate în timpul opririi tehnice. „De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere”, a mai transmis CFR.

Citeşte şi: Cancelarul Germaniei i-a cerut lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina