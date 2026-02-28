-1.5 C
Craiova
sâmbătă, 28 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCase, mașini, terenuri nu vor mai putea fi cumpărate dacă nu sunt achitate taxele locale

Case, mașini, terenuri nu vor mai putea fi cumpărate dacă nu sunt achitate taxele locale

De Maria CERNĂTESCU

Pentru a achiziționa clădiri, terenuri și autovehicule, cumpărătorii trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern.

”Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, cumpărătorii ce dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.  Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate”, prevede ordonanța.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor menționate vor fi nule de drept.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA