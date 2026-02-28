Case, mașini, terenuri nu vor mai putea fi cumpărate dacă nu sunt achitate taxele locale

Pentru a achiziționa clădiri, terenuri și autovehicule, cumpărătorii trebuie să nu aibă datorii la bugetul local, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern.

”Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, cumpărătorii ce dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate”, prevede ordonanța.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor menționate vor fi nule de drept.