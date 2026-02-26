5.3 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
Știri de ultima orăActualitateCutremur în România, la o adâncime de 120 de kilometri

Cutremur în România, la o adâncime de 120 de kilometri

De Magda Dragu
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi, în zona Vrancea, anunţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

”În ziua de 26 februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km”, a transmis sursa citată.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39 km V de Focşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 83 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad, 88 km E de Braşov.

