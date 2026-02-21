0.1 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
Atenție, transportatori! Restricții de trafic pentru camioane în Bulgaria

De Mariana BUTNARIU
Drumuri afectate: Ruse – Byala și Ruse – Razgrad

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu transmite că autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12,5 tone pe următoarele drumuri naționale:

  • Ruse – Byala;
  • Ruse – Razgrad.

Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu pot continua deplasarea până la ridicarea restricțiilor.

Circulația autoturismelor și recomandări

Autoturismele pot circula în continuare, însă șoferii trebuie să:

  • manifeste prudență sporită,
  • folosească echipamente de iarnă corespunzătoare,
  • respecte semnalizarea rutieră.

Recomandări pentru transportatori

Pentru evitarea situațiilor neplăcute și întârzierilor, autoritățile recomandă consultarea periodică a surselor oficiale pentru informații actualizate privind starea drumurilor și condițiile de trafic.

