Accident mortal la Târgu Jiu. O femeie a fost spulberată de o maşină

O femeie a fost spulbertă de o maşină la Tărgu Jiu. Accidentul s-a petrecut în această după-amiază pe strada Ciocârlău.

„Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că, în jurul orei 12:35, un localnic de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția străzii Aviatorilor către strada Narciselor, pe un segment de drum în aliniament, cu carosabil uscat, a acroşat o femeie de 48 de ani, care se deplasa în aceeași direcție de mers, în calitate de pieton, pe partea dreaptă a drumului“, potrivit IPJ Gorj.

În urma efectuării manevrelor de resuscitare, femeia a fost declarată decedată, la faţa locului, de către un medic din echipajul ambulanței. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă.

