-0.6 C
Craiova
miercuri, 4 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDirectorul de la Grup Feroviar Român, plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune

Directorul de la Grup Feroviar Român, plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune

De Magda Dragu
Directorul de la Grup Feroviar Român, plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune
Directorul de la Grup Feroviar Român, plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune

În dosarul în care este acuzat de dare de mită, directorul general al Grup Feroviar Român Cristian Rădulescu a fost plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune, au declarat surse judiciare.

Conform surselor citate, cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei. DNA a efectuat marți percheziții la Cristian Rădulescu și Grupul Grampet din care face parte firma Grup Feroviar Român, potrivit Agerpres.

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvență

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvență pentru obținerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală. Imobilul respectiv aparține unei societăți aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet.

Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est, fiind deținut de afaceristul Gruia Stoica. 

Citeşte şi: Automobile Dacia reduce personalul printr-o campanie de plecări voluntare

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA