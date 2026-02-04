Directorul de la Grup Feroviar Român, plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune

În dosarul în care este acuzat de dare de mită, directorul general al Grup Feroviar Român Cristian Rădulescu a fost plasat de DNA sub control judiciar pe cauțiune, au declarat surse judiciare.

Conform surselor citate, cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei. DNA a efectuat marți percheziții la Cristian Rădulescu și Grupul Grampet din care face parte firma Grup Feroviar Român, potrivit Agerpres.

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvență

Cristian Rădulescu este acuzat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvență pentru obținerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală. Imobilul respectiv aparține unei societăți aflate în procedura de concordat preventiv din Grupul Grampet.

Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est, fiind deținut de afaceristul Gruia Stoica.

Citeşte şi: Automobile Dacia reduce personalul printr-o campanie de plecări voluntare