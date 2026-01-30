Doi italieni, reținuți după ce au vândut în țara lor mașini de lux închiriate în România

Doi italieni care ar fi închiriat mașini de lux de la firme din Arad, pentru ca apoi să le ducă în țara lor pentru a fi vândute, au fost reținuți de polițiști. Cercetările continuă pentru identificarea complicilor români.

Dosarul este în lucru de câteva luni, iar joi au fost făcute patru percheziții în județ.

Doi cetățeni italieni au fost reținuți pentru 24 de ore. Continuă pentru că sunt vizați complici români.

Italienii au folosit o metodă veche

Anchetatorii spun că modul de operare a mai fost întâlnit în județ în urmă cu 20 de ani. Atunci cetățenii italieni aduceau mașinile în România pentru a le vinde, acum le duc de aici în țara lor.

După ce închiriau mașini scumpe din județul Arad, în general fabricate în 2025, le dezactivau sistemele GPS și le scoteau din țară, iar în Italia le declarau la poliție ca furate. În acest fel, gruparea miza pe faptul că firmele de închiriere din Arad își recuperau prejudiciile de la companiile de asigurări și sperau că nu vor mai fi căutate.

Conform surselor judiciare, nu există suspiciunea că aceste firme de închiriere au fost implicate. De altfel, acestea au depus sesizări la poliție cu privire la faptul că mașinile închiriate, cu valori de 60.000 – 90.000 de euro, nu au mai fost returnate.

Ancheta continuă într-un dosar de înșelăciune, iar prejudiciul total urmează să fie stabilit.

