„Zone automatizate” ale NATO de apărare la granița cu Rusia, găzduite de România, Polonia și Finlanda

În următorii doi ani, NATO intenționează să-și consolideze apărarea la granițele europene cu Rusia, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare dotate cu echipamente aproape fără trupe, a declarat un general german citat de La Libre Belgique. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România.

Acest plan de apărare va include o zonă defensivă pe care inamicul va trebui să o traverseze înainte de a avansa, un „fel de zonă fierbinte”, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului statului major al operațiunilor la Comandamentul Terestru NATO din Izmir, Turcia, pentru ziarul de duminică „Welt am Sonntag”.

El a explicat pe larg conceptul nou al NATO, Forging Strength through Unity: NATO’s Eastern Flank Readiness Gains Momentum.

Mai exact, senzorii vor detecta forțele inamice și vor activa sisteme de apărare, cum ar fi drone înarmate, vehicule de luptă parțial autonome, roboți tereştri fără pilot și sisteme automate de apărare aeriană și antirachetă, a explicat generalul.

Totuși, decizia finală de a utiliza aceste arme „va rămâne întotdeauna sub responsabilitate umană”.

Senzorii, concepuți să acopere o zonă de câteva mii de kilometri, vor fi amplasați „pe sol, în spațiu, în spațiul cibernetic sau în aer”, potrivit dui Lowin.

Aceștia vor putea colecta date despre „mișcările sau utilizarea armelor de către adversar” pentru a oferi „tuturor țărilor NATO informații în timp real”, a explicat el.

”Forțele armate ruse sunt prezente în număr atât de mare în zona de frontieră încât nu ne putem permite o reducere a propriilor forțe. Trebuie să continuăm să respectăm cerințele prevăzute în așa-numitele planuri regionale ale NATO”, a completat generalul..

Planul va implica de asemenea consolidarea stocurilor de arme existente, menținerea nivelului trupelor la nivelurile actuale și utilizarea cloud computing-ului și a inteligenței artificiale pentru gestionarea sistemului, a concluzionat el.

Potrivit informaţiilor deţinute de „Welt am Sonntag”, întregul sistem NATO ar trebui să fie pe deplin operațional, dacă este posibil, până la sfârșitul anului 2027.

Apărarea flancului estic al Europei trebuie să fie o prioritate „imediată”

Apărarea flancului estic al Europei trebuie să fie o prioritate „imediată” din cauza amenințării rusești, au cerut în decembrie, liderii a opt țări din nordul și estul Europei (Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria), într-o declarație comună.

Totul a început la începutul anului trecut, a explicat generalul german. Inițial, forțele armate ale SUA, împreună cu universități, grupuri de reflecție (think-tank-uri) și laboratoare, au analizat modalitățile de utilizare a tehnologiei moderne pentru a contracara amenințarea reprezentată de un agresor precum Rusia. De asemenea, a existat o cooperare strânsă cu statele baltice, care începuseră deja din 2024 construcția unei linii de apărare împotriva Rusiei, numită Linia de Apărare Baltică.

Generalul Donahue, comandantul Armatei SUA în Europa și comandantul Comandamentului Terestru Aliat al NATO, a prezentat proiectul în cadrul unei conferințe în luna iulie. Acesta este acum dezvoltat și implementat în continuare în cadrul NATO. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa a prezentat conceptul reprezentanților militari ai statelor membre în cadrul Comitetului Militar, unde acesta a primit aprobarea generală.

