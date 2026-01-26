Dronă semnalată în Marea Neagră, la intrarea în portul Midia

În Marea Neagră, în zona Midia, a fost semnalată luni o dronă. Specialiştii s-au îndreptat spre zona indicată pentru evaluarea situaţiei. Ministerul Apărării a precizat că urmează a fi stabilită natura obiectului ce poate pune în pericol siguranţa navigaţiei.

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord, informează news.ro. Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi să fie oferite mai multe amănunte despre acest caz.

”Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”, au transmis reprezentanţii MInisterului Apărării.

Potrivit acestora, militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranţa navigaţiei.