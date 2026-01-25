Report de 9,62 milioane euro la Joker și de 3,51 milioane euro la Loto 6/49 la tragerile de duminică

La tragerea Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, este în joc un report de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro), informează Loteria Română.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria N+3 în valoare de 1,14 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro

