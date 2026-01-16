Curtea de Apel amână decizia privind cererile de suspendare a doi judecători CCR

Curtea de Apel Bucureşti a amânat până la 30 ianuarie pronunțarea asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională.

Cu o zi înainte, un complet al CAB a respins, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care va decide în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR, conform digi24.ro.

Curtea de Apel București a amânat până la 30 ianuarie pronunțarea în procesul privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la CCR. Decizia a fost luată de judecătoarea Olimpia Crețeanu, împotriva căreia fusese depusă o cerere de recuzare, care a fost însă respinsă joi. Decizia vine după ce, tot vineri, Curtea Constituțională a amânat pentru 11 februarie o decizie în ceea ce privește legea pensiilor din justiție.

