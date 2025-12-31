0.1 C
S-au format cozi la benzinării. Carburanții se vor scumpi peste câteva ore

De Maria CERNĂTESCU

Unii șoferi au vrut să alimenteze cu carburanți înainte de scumpirea care va veni peste câteva ore, așa că la unele benzinării s-au format cozi.

Potrivit calendarului asumat deja, accizele la carburanți, care au crescut deja la 1 august, vor mai crește încă o dată la 1 ianuarie 2026. Astfel că, dacă acum accizele sunt de 2,55 lei/litru la motorină și 2,78 lei/litru la benzină, accizele cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026 sunt de 3,06 lei pe litru la benzină și de 2,80 lei pe litru la motorină.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

Contactați-ne: [email protected]

