Un român a furat de la o fabrică de motociclete Ducati piese în valoare de 200.000 euro

Un român de 37 de ani a reuşit să fure piese – în mare parte etriere de frână și arcuri de suspensie -, dar şi echipamente în valoare de 200.000 euro de la fabrica de motociclete Ducati din localitatea italiană Borgo Panigale. A plecat cu prada, dar a fost prins de poliţiştii italieni.

Bărbatul, identificat ca un român de 37 de ani, a lucrat înainte ca şi contractor al cunoscutului producător de motociclete. Ducati operează mai multe fabrici unde produce motociclete de serie, dar şi unele în care desfăşoară un program de curse. Motocicletele Ducati participă în MotoGP şi în WorldSBK.

Românul, stabilit în Bologna, a reuşit să păcălească vigilenţa angajaţilor şi, cunoscând detaliile fabricii din perioada în care era contractor, a reuşit să sustragă piese extrem de scumpe. El a furat zeci de etriere de frână Brembo şi de kituri de suspensie Ohlins.

Acesta au fost descoperite la domiciliul lui după ce au fost efectuate percheziții în urma emiterii unui mandat de către Procuratura din Bologna.

Acum, românul va trebui să răspundă pentru furt calificat, iar toate piesele au fost recuperate şi urmează să fie restituite fabricii Ducati.

