Fostul ministru al Justiției Ana Birchall: Reforma CCR trebuie să devină o prioritate națională. Cine se opune, să explice public de ce se teme!

După noua amânare cerută de CCR pe reforma pensiilor speciale, fost ministru al Justiției, Ana Birchall acuză faptul că nimeni nu face nimic în privința legii în baza căreia funcționează Curtea Constituțională.

„Toți au știut, dar nu au făcut nimic când, din 2019, solicit modificarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR pentru a împiedica abuzurile la care asistăm nu numai în aceste zile dar de ani de zile”, a scris azi Ana Birchall pe facebook.

Aceasta adaugă și faptul că, în 2019, la Ministerul Justiției, a constituit un grup de lucru care a analizat deciziile CCR și măsurile legislative urgente care se impun.

„Legea nr. 47/1992 nu e Constituție paralelă“

Pe de altă parte, Ana Birchall mai spune și că, deși a fost dată afară de la Ministerul Justiției, nu a încetat să susțină că se impune de urgență modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, tocmai pentru că Legea nr. 47/1992 nu e Constituție paralelă.

„Evident că nimeni nu a avut curajul să promoveze aceste modificări! Am susținut necesitatea modificării urgente a legii 47/1992 dat fiind că urmează, acum în iunie, 3 noi numiri la CCR (video de mai jos este doar un exemplu). Ce se întâmplă în aceste zile confirmă încă odată cât de necesare sunt aceste modificări!”, mai spune fostul ministru al Justiției.

În același timp, aceasta arată și faptul că o Curte Constituțională credibilă înseamnă o democrație credibilă.

„Curtea Constituțională are un rol esențial într-un stat de drept funcțional. Dar acest rol nu trebuie confundat cu o poziție de impunitate sau de superioritate față de celelalte puteri ale statului”, explică aceasta.

„Reforma CCR trebuie să devină o prioritate națională“

În plus, mai spune Ana Birchall, când o instituție chemată să apere legalitatea și constituționalitatea ajunge să își submineze tocmai menirea, atunci avem o problemă de sistem care nu mai poate fi ignorată.

„România are nevoie de o reformă profundă a Curții Constituționale și a Legii 47/1992. Nu mâine. ACUM! Este timpul ca reforma CCR să devină o prioritate națională. Nu din vendetă, ci pentru viitorul acestei țări. Cine se opune, să explice public de ce se teme!”, își încheie aceasta mesajul.

Legea 47/1992 la care face referire Ana Birchall conține și articolul 62, care spune următoarele:„În cazul în care candidatul ocupă o funcție incompatibilă cu aceea de judecător al Curții Constituționale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie să cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea funcție sau din partidul politic al cărui membru este”.

Ori tocmai acest articol este eludat de PSD prin faptul că cei patru judecători asociați cu partidul nu sunt membri ai acestuia, ci sunt numai susținuți de PSD, ceea ce face inclusiv modificarea acestei legi, ori a acestui articol în particular, un aspect foarte sensibil.

