Preşedintele Senatului: Reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Premierul nu va ceda în faţa presiunilor

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat astăzi că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El a precizat că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Abrudean a mai spus că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face.

„Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm rolul Curţii Constituţionale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate”, a scris preşedintele Senatului pe Facebook.

Mircea Abrudean consideră că „reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”.

„Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în faţa presiunilor şi nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituţională. Să fim conştienţi că blocajele au consecinţe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, a subliniat Abrudean.

Ședința CCR din această dimineață, la care au fost cinci din cei nouă judecători, s-a amânat deoarece cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat. Sunt cei care au părăsit ședința duminică, neasigurând cvorumul.

Pentru luarea unei decizii, este nevoie ca toți cei nouă judecători să fie în sală, pentru că legea prevede că toți cei care au participat la deliberări trebuie să fie prezenți. În cazul acestei sesizări, la deliberări au participat toți cei nouă judecători.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

