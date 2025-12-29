Ministrul Apărării, apel la judecătorii CCR: Judecaţi şi asumaţi-vă, nu vă bateţi joc!

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a criticat azi judecătorii Curţii Constituţionale, după o nouă amânare a deciziei pe legea pensiilor magistraţilor. Miruţă îi acuză pe judecătorii care au boicotat şedinţa că îşi bat joc şi duc în derizoriu importanţa instituţiei.

„CCR, vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei! Nu se poate sa fii judecător CCR şi să ieşi din sală de două ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România”, a scris Radu Miruţă pe Facebook.

„Judecaţi şi asumaţi-vă, nu vă bateţi joc!”, mai spune ministrul Apărării.

Ședința CCR, la care au fost cinci din cei nouă judecători, s-a amânat deoarece cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat.

La ședința CCR programată de la ora 10.00 au fost în sală doar cinci judecători: Dacian Dragoș, Simina Tănăsescu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină.

Au lipsit cei patru judecători PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Sunt cei care au părăsit ședința duminică, neasigurând cvorumul.

Pentru luarea unei decizii, este nevoie ca toți cei nouă judecători să fie în sală, pentru că legea prevede că toți cei care au participat la deliberări trebuie să fie prezenți. În cazul acestei sesizări, la deliberări au participat toți cei nouă judecători.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie 2026, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

