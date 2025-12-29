CCR a amânat iar decizia privind pensiile magistraților. Cei patru judecători desemnați de PSD nu au venit la ședință

O nouă ședință a fost stabilită pentru 16 ianuarie, după ce judecătorii CCR nu au luat nici astăzi o decizie pe legea privind pensiile magistraților. Cauza: cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. Legea Guvernului Bolojan avea termen de intrare în vigoare 1 ianuarie, informează Hotnews.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat o nouă amânare pentru data de 16 ianuarie, din lipsă de cvorum.

„Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat pe parcurs, azi nu a putut fi întrunit”, a declarat Simina Tănăsescu.

Următorul termen la CCR a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie.

Cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat

Ședința CCR, la care au fost cinci din cei nouă judecători, s-a amânat deoarece cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat.

La ședința CCR programată de la ora 10.00 au fost în sală doar cinci judecători: Dacian Dragoș, Simina Tănăsescu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină.

Au lipsit cei patru judecători PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Sunt cei care au părăsit ședința duminică, neasigurând cvorumul.

Pentru luarea unei decizii, este nevoie ca toți cei nouă judecători să fie în sală, pentru că legea prevede că toți cei care au participat la deliberări trebuie să fie prezenți. În cazul acestei sesizări, la deliberări au participat toți cei nouă judecători.

Decizia a mai fost amânată de două ori

Ședința de azi vine după două amânări – una pe 10 decembrie, cealaltă pe 28 decembrie.

La începutul lunii, judecătorii CCR au decis amânarea pronunțării asupra legii care privește pensiile magistraților după aproape 5 ore de dezbateri. Termenul pentru următoarea ședință fusese stabilit pe data de 28 decembrie, adică duminică, între Crăciun și Anul Nou.

Duminică, în ședința în care era de așteptat să ia o decizie, după primele 45 de minute de dezbateri, judecătorii Curții au luat o pauză de 15 minute. Apoi, s-au întors în sala de plen, însă câteva minute mai târziu Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, numiți de PSD, au părăsit sala de judecată. Nu s-au mai întors.

Surse din CCR au declarat pentru HotNews că cei patru au plecat din sală după ce au cerut amânarea unei decizii până în 15 ianuarie, motivând că au nevoie de timp să studieze legea. De asemenea, au cerut să se solicite un studiu de impact a legii de la Ministerul Justiției. Propunerile le-au fost respinse.

La 15 minute după ce cei patru au ieșit din sală, au plecat și restul judecătorilor, iar decizia a fost amânată din lipsă de cvorum pentru că e nevoie ca două treimi, adică șase din cei nouă judecători să fie prezenți pentru a fi luată o decizie.

