Cinci răniți, inclusiv un copil, după ce un șofer băut s-a răsturnat cu maşina într-un canal

De Daniela Moise

Un şofer care consumase alcool s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale, cinci persoane, inclusiv un copil de 6 ani, fiind rănite.

„Un bărbat în vârstă de 39 de ani a condus un autoturism pe DN 59B, din direcţia Otelec către Iohanisfeld, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale”, a transmis IPJ Timiş.

În urma accidentului cinci persoane au fost rănite, respectiv conducătorul autoturismului şi patru pasageri, un bărbat de 34 de ani, o femeie de 34 de ani, o femeie de 48 de ani şi un băieţel de 6 ani.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

