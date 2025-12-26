Șase tineri s-au bătut la intrarea în Mamaia. Jandarmii i-au imobilizat

Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie, vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional din Constanţa, fiind nevoie de intervenţia jandarmilor. Tinerii au fost imobilizaţi şi la duşi la sediul Poliţiei Mamaia, pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa au anunţat că, vineri, în jurul orei 05.00, jandarmii au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane, în faţa Pavilionului Expoziţional, la intrarea în staţiunea Mamaia.

”Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate şi au restabilit ordinea publică. Ulterior, cei şase tineri au fost conduşi la sediul Poliţiei Staţiunii Mamaia, unde au fost predaţi poliţiştilor în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.