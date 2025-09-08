19 ani de închisoare pentru manelistul care și-a sechestrat iubita într-o mașină și a încercat să-i dea foc

Gheorghiță Sava, cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o, a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

Fosta parteneră a scăpat atunci ca prin minune, după ce STS-ul a localizat-o rapid, iar polițiștii au eliberat-o în ultima clipă. Gheorghiță Sava, cunoscut cântăreț de manele, a primit vestea condamnării definitive în spatele gratiilor, unde a ajuns încă din februarie 2023.

Și-a închis iubita în portbagaj și a dat foc mașinii

Atunci, băut și drogat cu cocaină, după cum l-au acuzat procurorii Parchetului Capitalei, a încercat să își omoare iubita.

Cântărețul, acum în vârstă de 47 de ani, a urcat la volanul mașinii femeii și, după o ceartă cauzată de gelozie, a închis-o în portbagaj. Apoi, deși avea permisul suspendat, a gonit la marginea Bucureștiului și ar fi dat foc mașinii. Femeia a reușit să sune la 112, iar trei agenți de poliție au salvat-o în ultimul moment.



Operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real.



Polițiștii au găsit mașina, dar în ea nu era nimeni. Deodată a început să iasă fum din caroserie și se auzea zgomot din portbagaj. Au scos-o din el pe femeie și au stins incendiul.



Deși era în șoc, femeia le-a spus numele celui care vrusese să o omoare și le-a arătat și o fotografie a lui.

Pedepse mărite pentru manelistul Gheorghiță Sava

Acuzat de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, Gheorghiță Sava a fost condamnat de ambele instanțe.

Impresionați de drama femeii care a văzut moartea cu ochii, judecătorii Curții de Apel București i-au majorat manelistului pedeapsa pentru tentativă de omor de la 11 ani la 14. În plus, au majorat și daunele morale pe care trebuie să i le plătească victimei, de la 30.000 la 50.000 de euro.

Manelistul Gheorghiță Sava era deja condamnat definitiv pentru loviri și alte violențe, dar cu suspendare. Așa că i-a fost reactivată condamnarea și, în final instanța de apel i-a stabilit o pedeapsă totală de 19 ani și 8 luni.

